Бывший футболист сборной России Фернандес решил приостановить карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру и вернуться в Бразилию

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение приостановить карьеру и вернуться в Бразилию. Заявление бывшего игрока сборной России доступно в Telegram-канале московского клуба.

31-летний футболист поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку. «Но сейчас я чувствую огромные усталость и изнеможение. Я уже не могу давать все то, что отдавал на благо клуба в прошлые годы», — признался Фернандес. Он отметил, что намерен побыть с семьей.

После матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом» игрок покинет расположение клуба и отправится в Бразилию. Контракт Фернандеса с ЦСКА будет приостановлен.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года он привлекался к играм за сборную России. В ее составе он пробился до четвертьфинала чемпионата мира-2018. В сентябре 2021-го он объявил о завершении выступлений за национальную команду.