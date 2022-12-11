Бывший футболист сборной России Марио Фернандес возобновит карьеру в Бразилии

Бывший футболист ЦСКА сборной России Марио Фернандес возобновил карьеру и будет выступать в Бразилии. Об этом сообщается в Telegram-канале армейцев.

В команде отметили, что не стали возражать желанию игрока еще год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном, и добавили, что рады его решению вернуться в футбол. «Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести еще один год в Бразилии», — сказал Фернандес в видеообращении. В ЦСКА заявили, что после будут ждать Фернандеса в российской команде.

В мае Фернандес сообщил, что принял решение приостановить карьеру. Защитник покинул расположение столичного клуба и направился в Бразилию.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года он привлекался к матчам за сборную России. В ее составе он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.