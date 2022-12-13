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14:02, 13 декабря 2022Спорт

Друг Макгрегора вновь подаст на бойца в суд

Боец Артем Лобов вновь подаст на Конора Макгрегора в суд из-за оскорблений
Артем Лобов

Артем Лобов. Фото: Trevor MacMillan / USA Today Sports / Reuters

Друг Конора Макгрегора, российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов вновь подаст на ирландца в суд. Об этом сообщает Independent.

Лобов утверждает, что Макгрегор провел атаку в социальных сетях, чтобы запугать его и опорочить его честь. Россиянин добавил, что отец ирландца пытался устроить ему травлю через Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23 ноября стало известно, что Лобов хочет отсудить у друга несколько десятков миллионов долларов, который тот ему якобы задолжал за помощь в создании бизнеса по продаже виски Proper No. Twelve. Он требует пять процентов доли от продажи контрольного пакета акций и настаивает на том, что идея создания бренда принадлежит ему. В ответ на это Макгрегор опубликовал песню с оскорблениями, в которой назвал россиянина крысой.

Макгрегор — основатель бренда Proper No. Twelve. Продажи напитка стартовали осенью 2018-го. В апреле 2021 года он получил за продажу контрольного пакета акций компании 600 миллионов долларов.

Дарья Коршунова
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