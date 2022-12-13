Задержанного в Сербии российского журналиста отпустили

Задержанного в Сербии корреспондента «Звезды» отпустили, произошло недопонимание

Корреспондента российского телеканала «Звезда», задержанного в районе сербской Рашка на границе с Косово, отпустили. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал «Звезды».

Как отмечается, произошло недопонимание сторон.

Журналист «Звезды» был задержан сербскими полицейскими во время работы. Телеканал сразу направил российскому консульству в Сербии все необходимые запросы.

10 декабря ситуация на севере Косово снова обострилась. Сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. На север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на 11 декабря возле озера Газиводе на пути к КПП «Брняк» произошло три перестрелки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ поможет отстаивать законные интересы Сербии вокруг ситуации с непризнанной республикой Косово. По ее словам, лишь выдержка косовских сербов не позволяет ситуации скатиться до открытого противостояния.