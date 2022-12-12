Россия поможет Сербии с проблемой Косова

Захарова заявила, что Россия будет отстаивать законные интересы Сербии вокруг Косова

Россия поможет отстаивать законные интересы Сербии вокруг ситуации с непризнанной республикой Косово и надеется на выработку комплексного мирного решения проблемы. Об этом в официальном комментарии МИД заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косову с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что крупных инцидентов между сербами и косоварами сейчас удается избегать лишь благодаря выдержке косовских сербов, которая не позволяет ситуации скатиться до открытого противостояния.

Об очередном обострении на севере Косова стало известно 10 декабря. В северной части региона сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП «Брняк» произошли три перестрелки.