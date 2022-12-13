Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:42, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Российского корреспондента задержали на границе с Косово

Корреспондента «Звезды» задержали в Рашке на границе с Косово

Фото: Nikola Solic / Reuters

Корреспондента российского телеканала «Звезда» задержали в районе Рашка на границе с Косово. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал «Звезды».

Как рассказал редакции сам журналист, он был задержан сербскими полицейскими во время работы. При этом причина и другие обстоятельства задержания пока неизвестны.

Уточняется, что телеканал уже направил российскому консульству в Сербии все необходимые запросы.

10 декабря ситуация на севере Косово снова обострилась. Сообщалось, что сербы начали строить там баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе на пути к КПП «Брняк» произошло три перестрелки.

Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. В этот день он созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации на севере Косово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Появились подробности о состоянии пострадавшей при взрыве газа в доме россиянки
Названа дата послания Путина Федеральному собранию
Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США
Жена Петросяна опубликовала фотографию в купальнике
В США связали обмен Грайнер с попыткой КНР и России покончить с господством США
Армения провела внеочередное заседание Совбеза
Росгвардейцы нашли в доме полковника СБУ в ЛНР документы и аппаратуру
Российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.