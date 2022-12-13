Моуринью предложили возглавить сборную Португалии

Федерация футбола Португалии предложила Жозе Моуринью возглавить сборную страны

Федерация футбола Португалии предложила Жозе Моуринью возглавить национальную сборную. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Моуринью является главным претендентом на пост главного тренера. Отмечается, что федерация уже связалась с 59-летним специалистом и предложила ему совмещать работу в национальной команде и итальянском клубе «Рома».

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В текущем сезоне после 15 туров чемпионата Италии римский клуб занимает седьмое место. Всего за карьеру он с разными командами дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и пришедшей ему на смену Лиги Европы, выигрывал Лигу конференций и неоднократно приводил команды к победе на национальных чемпионатах.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко. Встреча завершилась со счетом 0:1. Команда выступала на турнире под руководством португальца Фернанду Сантуша.

