Тарасова оценила идею разрешить однополые дуэты на турнирах фигуристов

Татьяна Тарасова предложила выделить однополые дуэты в фигурном катании в специальный вид

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешить спортсменам выступать в однополых дуэтах на турнирах. Ее слова приводит Sport24.

«Никакого посмешища в этом нет. Но не предлагаю такую идею для нашего фигурного катания. И так много вопросов по технике», — отметила Тарасова. Она предложила выделить такие дуэты в специальную категорию фигурного катания.

Ранее во вторник, 13 декабря, Skate Canada разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. «Это изменение во многом подтолкнет спорт вперед благодаря созданию новых интересных программ», — заявил трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр.

Отмечается, что изменения касаются только внутренних канадских соревнований. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев будут проходить по общепринятым правилам.