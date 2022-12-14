Хорватский футболист раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной

Футболист сборной Хорватии Ковачич раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич раскритиковал работу главного арбитра полуфинального матча чемпионата мира-2022 с Аргентиной Даниэле Орсато. Об этом сообщает Jutarnji List.

По словам хавбека, судья допустил две ключевые ошибки в первом тайме в течение нескольких минут. «Два момента были мне абсолютно непонятны: сначала решение не назначать угловой, а потом пенальти в наши ворота», — заявил Ковачич.

Полузащитник также отметил вклад Лионеля Месси в победу Аргентины. «Сейчас нужно собраться и бороться за третье место с новыми силами», — добавил Ковачич.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила Хорватию со счетом 3:0. Месси забил первый мяч в игре с пенальти на 34-й минуте. Во втором тайме он отметился голевым пасом.

В финале аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Решающий матч пройдет 18 декабря. Игра за третье место состоится днем ранее.