Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 14 декабря 2022Мир

Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз

Президент, премьер и спикер парламента Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Власти Косово подписали заявку на вступление самопровозглашенной республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

В процедуре торжественного подписания приняли участие президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. Заявку передадут Брюсселю 15 декабря.

«Сегодня исторический день, 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косово. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой стороны – годовщину основания армии (Сил безопасности — прим. «Ленты.ру») Косово. Вместе с Конюфцей и Курти от имени республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой амбиции, сегодня приближаем Косово к ЕС», — заявила президент.

Европейские чиновники не знают, как поступить с заявкой Косово, так как пять стран Евросоюза (Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния) не признают автономный край государством.

Ранее в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
В США рассказали о подготовке киевлян к ядерному удару
В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев
Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше
Польша объявила о скором создании флота для перевозки газа
Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз
Опубликована карта боевых действий на Украине
В России начали испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»
Названы самые популярные у москвичей виды икры перед Новым годом
«Распутные» тату на одной части тела вновь вернулись в моду из 2000-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.