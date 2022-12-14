Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз

Президент, премьер и спикер парламента Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз

Власти Косово подписали заявку на вступление самопровозглашенной республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

В процедуре торжественного подписания приняли участие президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. Заявку передадут Брюсселю 15 декабря.

«Сегодня исторический день, 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косово. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой стороны – годовщину основания армии (Сил безопасности — прим. «Ленты.ру») Косово. Вместе с Конюфцей и Курти от имени республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой амбиции, сегодня приближаем Косово к ЕС», — заявила президент.

Европейские чиновники не знают, как поступить с заявкой Косово, так как пять стран Евросоюза (Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния) не признают автономный край государством.

Ранее в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.