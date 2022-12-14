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16:51, 14 декабря 2022Россия

Попова предложила тестировать на грипп людей с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Попова предложила тестировать на грипп людей с симптомами ОРВИ
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Пациентов с симптомами ОРВИ необходимо тестировать на грипп. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам главного санитарного врача страны, оперативный штаб под руководством зампреда правительства России Татьяны Голиковой решил использовать схему, принятую в отношении коронавируса. Попова подчеркнула, что для этого есть все необходимые ресурсы в виде лабораторного оборудования и достаточного количества отечественных тестов.

«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — сказала глава Роспотребнадзора.

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Ранее Попова заявила, что россияне, опоздавшие с вакцинацией от гриппа, еще могут ее пройти, не смотря на завершение прививочной компании. По ее словам, для этого достаточно назначения врача и желания человека.

Накануне глава Роспотребнадзора также предупредила, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. «Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете», — заявила она.

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Константин Лысяков
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