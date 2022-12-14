В России предложили возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров

«Известия»: ГД предложила МЧС возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров в России. Об этом сообщают «Известия».

По словам депутата, в последнее время возгорания происходят на огромных бизнес-объектах, где не проводились проверки ведомства, ни плановые, на которые в марте 2022 года был наложен мораторий, ни внеплановые, которые могут быть произведены при наличии жалоб.

Выборный подчеркнул, что практически во всех случаях причиной пожара становится несоблюдение правил пожарной безопасности или халатность сотрудников.

Парламентарий добавил, что мораторий на проверки был призван освободить бизнес от лишней нагрузки в период восстановления после санкций, однако несоблюдение требований противопожарной безопасности несет угрозу жизни большого количества людей.

«На одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса. При всем уважении к предпринимателям здесь все же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность», — заключил Выборный.

Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник. МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.

