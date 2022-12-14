Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:22, 14 декабря 2022Россия

В России предложили возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров

«Известия»: ГД предложила МЧС возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров
СюжетПожары в России

Фото: EMERCOM of Russia/ Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров в России. Об этом сообщают «Известия».

По словам депутата, в последнее время возгорания происходят на огромных бизнес-объектах, где не проводились проверки ведомства, ни плановые, на которые в марте 2022 года был наложен мораторий, ни внеплановые, которые могут быть произведены при наличии жалоб.

Материалы по теме:
Что изменится в России с 1 декабря: подорожание услуг ЖКХ, новый закон об иноагентах и паспорт вместо полиса ОМС
Что изменится в России с 1 декабря:подорожание услуг ЖКХ, новый закон об иноагентах и паспорт вместо полиса ОМС
30 ноября 2022
В ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв и пожар. Гипермаркет OBI выгорел почти дотла, есть жертвы
В ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв и пожар.Гипермаркет OBI выгорел почти дотла, есть жертвы
9 декабря 2022

Выборный подчеркнул, что практически во всех случаях причиной пожара становится несоблюдение правил пожарной безопасности или халатность сотрудников.

Парламентарий добавил, что мораторий на проверки был призван освободить бизнес от лишней нагрузки в период восстановления после санкций, однако несоблюдение требований противопожарной безопасности несет угрозу жизни большого количества людей.

«На одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса. При всем уважении к предпринимателям здесь все же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность», — заключил Выборный.

Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник. МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Киеву одну батарею ЗРК Patriot
В России оценили прогресс в разработке гиперзвуковой ракеты США
Критиковавшую помощь Украине республиканку переизбрали на новый срок в Конгресс
Украинские военные выдали себя фонариком и попали под удар
Российский сенатор назвал лучшего игрока Чемпионата мира-2022
Экс-разведчица США обратилась с призывом к Байдену по Украине
Названы самые благополучные регионы России
Генерал США прокомментировал возможную передачу комплексов Patriot Киеву
В России предложили объединить системы ОМС и ДМС
Блогерша похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.