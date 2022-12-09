Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 9 декабря 2022Россия

Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника

Mash: погибший при пожаре в ТЦ «Мега Химки» под Москвой охранник работал в OBI с июля

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Охранник Сергей Смуров, который погиб при пожаре в гипермаркете OBI торгового центра «Мега Химки», начал работать в магазине стройматериалов с июля. Такие подробности о погибшем россиянине сообщил Mash в своем Telegram-канале.

По сообщению издания, погибшему мужчине было 63 года. Его пытался спасти начальник охраны участка — мужчина вытащил коллегу из-под обломков здания, но тот скончался от удара металлической конструкции по голове еще до этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко ответил на слова Меркель о «Минске» фразой «она поступила мерзко»
В Москве в районе станции МЦК произошел пожар
Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника
Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики
Две воспитательницы российского детсада издевались над детьми и попали на видео
Москва пообещала продолжить диалог с США по возврату осужденных россиян
Песков согласился со словами Меркель о Минских соглашениях
Освобожденная американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США
Рябков рассказал о встрече дипломатов США и России по «вопросам-раздражителям»
Подозреваемого в обстреле полицейских под Ростовом отправили под стражу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.