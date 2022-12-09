Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника

Mash: погибший при пожаре в ТЦ «Мега Химки» под Москвой охранник работал в OBI с июля

Охранник Сергей Смуров, который погиб при пожаре в гипермаркете OBI торгового центра «Мега Химки», начал работать в магазине стройматериалов с июля. Такие подробности о погибшем россиянине сообщил Mash в своем Telegram-канале.

По сообщению издания, погибшему мужчине было 63 года. Его пытался спасти начальник охраны участка — мужчина вытащил коллегу из-под обломков здания, но тот скончался от удара металлической конструкции по голове еще до этого.