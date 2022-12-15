Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда ВСУ в здание студенческой больницы

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание студенческой больницы

Один из снарядов, выпущенных военными Вооруженных сил Украины по Донецку, попал в здание студенческой больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Также он сослался на показания очевидцев и добавил, что повреждены окна и фасад в школе № 2.

Ранее Кулемзин рассказал, что снаряды, запущенные ВСУ по Донецку, среди прочего попали в купол Спасо-Преображенского собора и здания Донецкого национального технического университета. Кроме того, по информации районной администрации, одна из ракет попала в жилой дом, под завалами оказались люди.

Сегодняшний обстрел Донецка украинской артиллерией стал самым мощным с 2014 года. ВСУ выпустили по городу 40 ракет.