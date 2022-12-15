Российский каратист Живодер избил младенца-инвалида и надругался над его сестрой

Омский каратист по фамилии Живодер избил младенца-инвалида и надругался над его сестрой

Омский каратист Павел Живодер, избивший младенца с инвалидностью, надругался над его четырехлетней сестрой. Россиянин издевался над детьми сожительницы, пока их матери не было дома, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) 15 декабря.

По версии следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года Живодер приглядывал за детьми и неоднократно избивал девятимесячного младенца из-за раздражающего его плача. В результате ребенка госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями, а 32-летнего каратиста обвинили по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ («Истязание малолетнего»).

В ходе расследования выяснилось, что в тот же период мужчина растлевал сестру мальчика. «Обвиняемый в это же время с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней сестры потерпевшего», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас Живодера обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в надругательстве над несовершеннолетней. Уголовное дело будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровского края избил малолетнего пасынка за то, что он съел колбасу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а мать ребенка ограничили в родительских правах.