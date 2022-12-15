Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 15 декабря 2022Бывший СССР

В Латвии раскритиковали Шольца из-за слов о сотрудничестве с Россией

Экс-глава МО Латвии Пабрикс заявил о потере доверия к ФРГ из-за заявлений Шольца о России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за слов о возможном сотрудничестве с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений», — написал Пабрикс. Он также призвал не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию «пешками в игре Западной Европы».

12 декабря Шольц заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине. Политик добавил, что на данный момент отношения между Германией и Россией сокращаются, так как власти ФРГ «ужесточают санкции».

До этого Шольц также заявлял о необходимости продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Генштаб Украины высказался о новогоднем перемирии
Азербайджанская экоактивистка «выпустила» в небо мертвого голубя
Бывшего тренера «Спартака» захотели видеть во главе сборной Португалии
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп
Банк Англии принял радикальные меры для борьбы с инфляцией
Суд снова продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Нолан назвал самый сложный проект в своей карьере
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова
Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции
Разгадана древняя грамматическая загадка трактовки санскрита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.