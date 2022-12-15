В Латвии раскритиковали Шольца из-за слов о сотрудничестве с Россией

Экс-глава МО Латвии Пабрикс заявил о потере доверия к ФРГ из-за заявлений Шольца о России

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за слов о возможном сотрудничестве с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений», — написал Пабрикс. Он также призвал не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию «пешками в игре Западной Европы».

12 декабря Шольц заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине. Политик добавил, что на данный момент отношения между Германией и Россией сокращаются, так как власти ФРГ «ужесточают санкции».

До этого Шольц также заявлял о необходимости продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

