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17:49, 15 декабря 2022Спорт

Макрон сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу

Президент Макрон назвал фаворитом финала чемпионата мира по футболу-2022 сборную Франции

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Его слова приводит RMC Sport.

Политик назвал фаворитом сборную Франции, однако отметил прогресс аргентинцев на протяжении турнира. «На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будет довольно много голов», — заявил Макрон.

Президент присутствовал на полуфинальном матче сборной Франции против Марокко, который завершился победой европейской команды со счетом 2:0. После финального свистка Макрон зашел в раздевалку к французам, где пообщался с игроками.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины пройдет 18 декабря. Он начнется в 18:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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