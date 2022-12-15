Макрон сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу

Президент Макрон назвал фаворитом финала чемпионата мира по футболу-2022 сборную Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Его слова приводит RMC Sport.

Политик назвал фаворитом сборную Франции, однако отметил прогресс аргентинцев на протяжении турнира. «На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будет довольно много голов», — заявил Макрон.

Президент присутствовал на полуфинальном матче сборной Франции против Марокко, который завершился победой европейской команды со счетом 2:0. После финального свистка Макрон зашел в раздевалку к французам, где пообщался с игроками.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины пройдет 18 декабря. Он начнется в 18:00 по московскому времени.