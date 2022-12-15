Даней Милохиным заинтересовались судебные приставы

Приставы взыщут с блогера Милохина 15 тысяч рублей штрафа за нарушение антиковидных правил

Судебные приставы Оренбургской области намерены взыскать с тиктокера Дани Милохина штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил, который он не оплатил. Об интересе судебных приставов к блогеру РИА Новости рассказали в Управлении ФССП по региону.

Как сообщили агентству, летом Милохин не сдал тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, в связи с чем был оштрафован. «Судебные приставы по Оренбургской области возбудили исполнительное производство против Милохина за неуплату штрафа в размере 15 тысяч рублей, средства будут списаны с его расчетного счета», — заявили в управлении. Там также отметили, что ранее аналогичным образом с блогера был взыскан штраф, назначенный ГИБДД.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, Милохин до сих пор прописан в родном Оренбурге.

В настоящее время блогер находится за рубежом. Ранее стало известно, что он прилетел в США. Тиктокер объяснял отъезд желанием увидеться с друзьями из творческого объединения Dream Team. Он также опровергал слух об эмиграции.

В ноябре подполковник в отставке и ветеран Афганистана Роман Джамалуев направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру России письмо с просьбой запретить Милохину въезд в Россию. Он выразил недовольство трансляцией, в которой блогер попытался исполнить гимн Украины. Кроме того, перед этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Милохина иноагентом.