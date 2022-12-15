Бойца ММА Новоселова приговорили к 5 годам колонии за изнасилование студентки

Суд приговорил бойца ММА Новоселова к 5 годам колонии за изнасилование студентки

Тушинский суд вынес приговор бойцу смешанных единоборств и блогеру Максиму Новоселову по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

49-летнего спортсмена приговорили к пяти годам колонии строгого режима по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Суд установил, что 27 марта в одном из развлекательных заведений Московской области Новоселов познакомился со студенткой и предложил отвезти ее домой. Однако когда девушка села в автомобиль, Новоселов направился в другую сторону. На просьбы потерпевшей остановиться он припарковал машину около остановки общественного транспорта «Новобутаково», но далеко уйти студентке не дал. Против ее воли боец ММА завел девушку в крытый надземный пешеходный переход, ударил ее в живот и совершил действия сексуального характера, а потом изнасиловал.

Фигуранта задержали 27 марта. Сторона обвинения просила приговорить Новоселова к шести годам лишения свободы. Новоселов был ранее судим, в его преступлении признали рецидив. Сам осужденный свою вину отрицает. Защита намерена обжаловать приговор.