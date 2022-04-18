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Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании

Уголовное дело в отношении обвиненного в изнасиловании бойца Новоселова направлено в суд
Максим Новоселов

Максим Новоселов. Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Следователи завершили расследование в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова по делу об избиении и изнасиловании 18-летней девушки в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.

В СК заявили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, которая позволяет изобличить спортсмена в инкриминированных ему преступлениях. Отмечается, что в связи с этим уголовное дело передано для направления в суд.

6 апреля Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании. Неделей ранее его арестовали сроком на два месяца.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. По словам пострадавшей Софьи Чекмаревой, боец и его друзья предложили подвезти ее, после чего он изнасиловал ее в машине. Против спортсмена, который ранее был дважды судим, возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Анастасия Борисова
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