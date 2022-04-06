Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Бёрнли
Сегодня
21:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Обвиненный в изнасиловании боец ММА Новоселов обжаловал арест

Боец ММА Максим Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тушинского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения», — прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах. Отмечается, что дата рассмотрения обращения на данный момент не назначена.

28 марта сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении бойца меры пресечения в виде заключения под стражу. Новоселова арестовали сроком на два месяца по делу об изнасиловании 18-летней девушки.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. По словам пострадавшей Софьи Чекмаревой, боец и его друзья предложили подвезти ее, после чего он изнасиловал ее в машине. Против спортсмена, который ранее был дважды судим, возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Умер Владимир Жириновский
Продажи автомобилей в России резко упали
Украинской теробороне разрешили применять ракетные системы
Ikea решила достичь своих целей благодаря испанскому солнцу
Названы неожиданные полезные свойства кофе в зернах
Попытка объехать лося отняла у россиян полтора часа и попала на видео
Перечислены возможные ответные санкции России
Продажа самогонных аппаратов детям в России оказалась законной
Немецкий министр признался в «невозможном» желании
В Москве раскрыта преступная схема со спаиванием клиентов в такси
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.