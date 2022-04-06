Обвиненный в изнасиловании боец ММА Новоселов обжаловал арест

Боец ММА Максим Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тушинского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения», — прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах. Отмечается, что дата рассмотрения обращения на данный момент не назначена.

28 марта сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении бойца меры пресечения в виде заключения под стражу. Новоселова арестовали сроком на два месяца по делу об изнасиловании 18-летней девушки.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. По словам пострадавшей Софьи Чекмаревой, боец и его друзья предложили подвезти ее, после чего он изнасиловал ее в машине. Против спортсмена, который ранее был дважды судим, возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».