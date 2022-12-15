Для обвиненного в изнасиловании бойца ММА Новоселова запросили шесть лет колонии

Прокурор запросил шесть лет колонии для обвиненного в изнасиловании бойца ММА Новоселова

Прокурор запросил шесть лет колонии для российского бойца смешанного стиля (ММА) Максима Новоселова. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Дмитрий Трубин.

«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить моего подзащитного к шести годам колонии строгого режима. Режим обусловлен тем, что у него есть непогашенная судимость», — заявил Трубин. Он добавил, что сторона защиты просит оправдать Новоселова за отсутствием события преступления и каких-либо доказательств, помимо показаний потерпевшей, которые опровергаются экспертизами и другими доказательствами.

В апреле в Следственном комитете заявили, что была собрана достаточная доказательственная база, которая позволяет изобличить спортсмена в инкриминированных ему преступлениях. Против Новоселова, который ранее был дважды судим, возбуждены дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. По словам пострадавшей Софьи Чекмаревой, боец и его друзья предложили подвезти ее, после чего он изнасиловал ее в машине.