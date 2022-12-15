В Госдуме высказались о решении Польши признать Россию государством-террористом

Депутат Чепа назвал демаршем Польши решение признать Россию государством-террористом

Признание России государством, поддерживающим терроризм, — это демарш Польши, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на решение Варшавы.

15 декабря Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Также польские парламентарии обвинили Москву в «геноциде и использовании террористических средств».

Кроме того, депутаты заявили, что Россия несет «прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа», а также за «крушение рейса ВВС Польши (Рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент Республики Лех Качиньский.

Польша перегибает палку и занимается этим уже давно Алексей Чепа депутат Госдумы

«Фальсификация истории и такие политические игрища не приведут ни к чему хорошему. Сегодня мы должны отвечать на такие недружественные нам действия со стороны польского руководства», — заявил Чепа.

При этом депутат уверен, что решение Польши признать Россию государством, поддерживающий терроризм, не отразится на отношениях Москвы и Варшавы.

«Сегодняшние отношения России и Польши настолько сложные, что вряд ли это может их ухудшить. Не вижу никаких для этого предпосылок. Поляки будут выдумывать еще что угодно, лишь бы придать этому событию определенную значимость для того, чтобы потом его муссировать», — убежден Чепа.

Предыдущая попытка Сейма Польши принять эту резолюцию предпринималась 2 декабря. Тогда депутаты единогласно высказались в поддержку документа, однако в последний момент правящая консервативная партия «Право и справедливость» внесла поправку о самолете с Качиньским, которая вызвала возражения у оппозиции.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

В Белом доме от подобных намерений неоднократно открещивались. По мнению американского лидера Джо Байдена, у США есть более оптимальные альтернативы по оказанию давления на Москву.