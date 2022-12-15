Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 15 декабря 2022Мир

Загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сочли сигналом Западу

Газета Daily Mail назвала загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сигналом Западу

Кадр: Telegram-канал Минобороны РФ

Загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку, которая находится в Козельском ракетном соединении, сочли сигналом Западу. Об этом пишут журналисты британского издания Daily Mail Крис Джуэрс и Уилл Стюарт.

«Цель маневра — послать сигнал Западу, что и Великобритания, и США находятся в пределах досягаемости», — говорится в статье. Также в статье приводятся слова командира дивизии полковника Алексея Соколова о том, что это вооружение «позволит решать любые задачи на стратегическом уровне».

Материалы по теме:
Армия России: численность и боеспособность. Из чего состоят Вооруженные силы России?
Армия России: численность и боеспособность.Из чего состоят Вооруженные силы России?
4 ноября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Установку «Ярса» показали наглядно

Ранее сообщалось, что МБР загрузили в Козельском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для «решения поставленной задачи». Соответствующая операция длилась несколько часов.

15 декабря Минобороны России показало кадры загрузки «Ярса» в шахту. На двухминутном ролике видно, как колесный транспортер везет ракету. По прибытии к военному объекту машина поднимается вертикально на гидравлических упорах, и ракета опускается в шахту, встав на боевое дежурство.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
14 октября 2022

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны. «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров и способен десятикратно превышать скорость звука.

Оценка «Ярса» на Западе

Американское издание 19FortyFive включило «Ярс» в список пяти видов оружия, которое пригодно для войны России против США. В публикации указывалось, что РС-24, приводимая в готовность за семь минут, способна переносить от трех до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

В свою очередь, The National Interest отметило, что установки «Ярс» представлены в шахтном и подвижном варианте. Автор материала особо подчеркнул, что в РВСН уделяют повышенное внимание мобильному вооружению. Грунтовые пусковые комплексы сложнее отслеживать, обнаруживать и наводить на них оружие. Подвижные комплексы рассматриваются российскими военными как «относительно живучий» резерв на случай ядерного конфликта, предположил он.

Материалы по теме:
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» Путин пригрозил Западу, рассказал о новом оружии и будущем России
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас»Путин пригрозил Западу, рассказал о новом оружии и будущем России
1 марта 2018
Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Хлопнули дверьюСША покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
30 января 2019

Китайский портал Sina посчитал российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» чрезвычайно опасными. В издании сочли, что перевооружение ракетных войск России на эти модели ставит США в безвыходное положение. Портал утверждает, что, несмотря на заявления Соединенных Штатов о самой совершенной системе обороны в мире, они не смогут перехватить высокоскоростные ракеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сочли сигналом Западу
Популярная юмористка с ТНТ объяснила нежелание ездить на метро
Курс евро превысил 69 рублей впервые с 30 мая
Сорок украинских ракет ударили по двум районам Донецка
Мэр Донецка рассказал подробности самого мощного удара с 2014 года
Володин заявил о превращении США в империю содома
Стало известно о бедствии рыболовецкого судна в российском регионе
Глава Калининградской области отреагировал на слова Польши о миграционной угрозе
Выход российских космонавтов в открытый космос отменили из-за разгерметизации
Россияне раскрыли выбранные для близких подарки на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.