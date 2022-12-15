Загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сочли сигналом Западу

Газета Daily Mail назвала загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сигналом Западу

Загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку, которая находится в Козельском ракетном соединении, сочли сигналом Западу. Об этом пишут журналисты британского издания Daily Mail Крис Джуэрс и Уилл Стюарт.

«Цель маневра — послать сигнал Западу, что и Великобритания, и США находятся в пределах досягаемости», — говорится в статье. Также в статье приводятся слова командира дивизии полковника Алексея Соколова о том, что это вооружение «позволит решать любые задачи на стратегическом уровне».

Установку «Ярса» показали наглядно

Ранее сообщалось, что МБР загрузили в Козельском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для «решения поставленной задачи». Соответствующая операция длилась несколько часов.

15 декабря Минобороны России показало кадры загрузки «Ярса» в шахту. На двухминутном ролике видно, как колесный транспортер везет ракету. По прибытии к военному объекту машина поднимается вертикально на гидравлических упорах, и ракета опускается в шахту, встав на боевое дежурство.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны. «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров и способен десятикратно превышать скорость звука.

Оценка «Ярса» на Западе

Американское издание 19FortyFive включило «Ярс» в список пяти видов оружия, которое пригодно для войны России против США. В публикации указывалось, что РС-24, приводимая в готовность за семь минут, способна переносить от трех до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

В свою очередь, The National Interest отметило, что установки «Ярс» представлены в шахтном и подвижном варианте. Автор материала особо подчеркнул, что в РВСН уделяют повышенное внимание мобильному вооружению. Грунтовые пусковые комплексы сложнее отслеживать, обнаруживать и наводить на них оружие. Подвижные комплексы рассматриваются российскими военными как «относительно живучий» резерв на случай ядерного конфликта, предположил он.

Китайский портал Sina посчитал российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» чрезвычайно опасными. В издании сочли, что перевооружение ракетных войск России на эти модели ставит США в безвыходное положение. Портал утверждает, что, несмотря на заявления Соединенных Штатов о самой совершенной системе обороны в мире, они не смогут перехватить высокоскоростные ракеты.