Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названо пригодное для войны против США оружие России

19FortyFive рассказало, что Россия в войне с США может использовать пять видов оружия

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Американское издание 19FortyFive назвало пять видов оружия, которое пригодно для войны России против США.

В публикации рассказывается, что ядерная торпеда «Посейдон» размером с автобус может использоваться против американских прибрежных городов. Другое оружие — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» — эффективно не только против самолетов и беспилотников, но и крылатых и баллистических ракет.

ЗРК «Панцирь-С1», в свою очередь, может уничтожать как ракеты, так и высокоточные боеприпасы. Вооруженный «до зубов» вертолет Ми-28НМ имеет радар с 360-градусным обзором, позволяющий проводить ночные атаки. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 «Ярс», приводимая в готовность за семь минут, способна переносить от трех до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

В феврале 19FortyFive попробовало развеять «четыре мифа о российской армии».

В декабре 2021 года издание назвало самое большое, по его мнению, преимущество США в войне с Россией или Китаем — альянсы и партнерские отношения с десятками стран по всему миру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина
Аксенов назвал способ навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Netflix покажет американцам сериал с Зеленским в роли президента
Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине
«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов
Аналитик рассказал об изменении спроса на новостройки в Москве
Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak
Названо пригодное для войны против США оружие России
В Молдавии рассказали об усложнении отношений с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.