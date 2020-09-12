Китай посчитал новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Новые российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» чрезвычайно опасны. Об этом пишет китайский портал Sina.

Там подчеркивают, что перевооружение ракетных войск России на эти модели ставит США в безвыходное положение.

Издание утверждает, что, несмотря на заявления Соединенных Штатов о самой совершенной системе обороны в мире, они не смогут перехватить высокоскоростной «Авангард», и это делает ракету «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

Ранее, в сентябре, США сообщили, что начали модернизацию собственных ядерных сил в ответ на такие же действия России. Заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер отметил, что США находятся «на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, позволяющей фактически закупить эти системы».

О российском перспективном супероружии в марте 2018 года рассказал президент России Владимир Путин. Он перечислил преимущества в том числе стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат», крылатой ракеты практически неограниченной дальности «Буревестник», подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», авиационного ракетного комплекса «Кинжал», ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет».