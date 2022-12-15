Вероятность исключения России из Совбеза ООН оценили

Политолог Калачев назвал невозможным исключение России из Совбеза ООН

Исключение России из Совбеза ООН невозможно, заявил руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон призвали президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН. Конгрессмены внесли на рассмотрение соответствующую резолюцию.

Исключение России из Совбеза ООН невозможно, так как не существует такого механизма, рассказал Калачев. Он отметил, что ведутся многочисленные разговоры о реформе Совбеза, но дальше них дело не продвигается.

Я очень сомневаюсь, что даже если бы такая процедура была, сейчас это было бы возможно, поскольку и в ООН, и в Совете безопасности есть разные точки зрения на Россию и ее роль, и хотя голосования показывают, что большинство стран выступают с осуждением действий России в Украине, у России есть союзники Константин Калачев политолог

Политолог считает, что подобные резолюции могут нанести России определенный имиджевый урон, особенно если эта тема будет подниматься не только в США.

«Исключить нас оттуда, в принципе, не могут, поэтому все это сотрясание воздуха, и Байден это прекрасно понимает, поэтому он на это не пойдет. Но для пиара отдельных конгрессменов, а также для того, чтобы обозначить жесткую позицию в отношении России как нарушителя норм международного права и страны, которая своими вето в Совете безопасности, по мнению некоторых, блокирует работу этой структуры, этого вполне достаточно. То есть это демонстрация, не более того», — поделился Калачев.

1 декабря постановление о призыве к реформированию ООН и «нелегитимности» участия России в организации поддержала Верховная Рада Украины. Однако до этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

