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02:44, 15 декабря 2022Мир

Байдена призвали добиваться исключения России из Совбеза ООН

Foreign Policy: конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из СБ ООН
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, которые представляют комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвали президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Отмечается, что конгрессмены внесли на рассмотрение соответствующую резолюцию. По их мнению, российская спецоперация на Украине нарушила цели и принципы ООН. Поэтому они намерены добиваться от американской администрации шагов, нацеленных на ограничение привилегий России в организации.

В документе утверждается, что Москва "«совершила вопиющие нарушения» устава ООН, которые «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», отмечает издание. Однако журналисты отмечают, что резолюция носит скорее символический характер и показывает настроение в конгрессе США.

1 декабря постановление о призыве к реформированию ООН и «нелегитимности» участия России в организации поддержала Верховная Рада Украины. Однако до этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

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Марина Совина
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