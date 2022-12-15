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13:06, 15 декабря 2022Мир

Захарова осадила претендентку на должность посла США в России

Захарова: претендентка на должность посла США в Москве должна подумать о своей риторике
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Претендентка на должность посла США в России Линн Трейси должна задуматься над своей антироссийской риторикой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Кандидату в главы дипмиссии, которая, как мы видим, так охотно приняла далекий от дипломатического протокола тон сенатских слушаний, было бы, на мой взгляд, не лишним задуматься о том, насколько сейчас уместны подобные оценки той страны, где ей предстоит работать», — осадила она американскую чиновницу.

Ранее Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. Трейси считает, что введение предельной цены на российскую нефть позволит сократить часть получаемой Москвой прибыли, а также «снизить зловредное влияние, которое она распространяет».

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В сентябре президент США Джо Байден предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси — ее кандидатуру глава государства направил на рассмотрение сената Конгресса Соединенных Штатов.

В случае назначения Трейси станет первой женщиной на посту посла США в России. До этого она уже работала заместителем американского посла в Москве, когда эту должность занимал Джон Теффт.

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Глеб Бажуткин
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