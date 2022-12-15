В Китае провалился запуск коммерческой ракеты Zhuque-2

Компания LandSpace сообщила о провальном запуске ракеты ZQ-2 из-за дефекта в двигателе

Запуск ракеты-носителя Zhuque-2 (ZQ-2) китайской частной компании LandSpace провалился из-за дефекта в одном из двигателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление космической компании в социальной сети WeChat.

В LandSpace отметили, что неисправным оказался двигатель второй ступени коммерческой ракеты. «Детали поломки выясняются», — говорится в сообщении.

Экспериментальный запуск ракеты-носителя осуществили в 16:30 по пекинскому времени (11:30 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Длина ракеты Zhuque-2 составляет 49,5 метра, а диаметр — 3,35 метра. ZQ-2, которая весит 216 тонн, может доставить четыре тонны груза на солнечно-синхронную орбиту и шесть тонн — на низкую околоземную орбиту. Первая ступень ракеты получила четыре двигателя TQ-12 с тягой 67 тонн, а вторая ступень оснащена одним двигателем TQ-11 и одним TQ-12.

В ноябре издание SpaceNews писало, что Китай отказался от разработки одноразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9 в пользу создания многоразового носителя. На международном авиасалоне Airshow China 2022 показали Long March 9, центральный блок которой оснащен решетчатыми рулями.