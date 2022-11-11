SpaceNews: Китай отказался от одноразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9

Китай отказался от разработки одноразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9 в пользу создания многоразового носителя. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание обратило внимание на один из стендов на международном авиасалоне Airshow China 2022, который проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай южной провинции Гуандун. Там можно было заметить ракету Long March 9, центральный блок которой оснащен решетчатыми рулями. Такие же устройства присутствуют на многоразовой первой степени американского носителя SpaceX Falcon 9, способного совершать вертикальную посадку на наземную и морскую платформы.

Отмечается, что новая Long March 9 представляет собой трехступенчатую ракету высотой 108 метров и диаметром 10 метров. 4180-тонный носитель, согласно разработчикам, способен выводить на низкую околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. Первый полет ракеты намечен на 2030 год.

В ноябре ТАСС со ссылкой на «Синьхуа» сообщил, что Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 показал облик сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, первый пуск которой должен состояться в 2027 году.