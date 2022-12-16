Набиуллина не поддержала оптимистичный прогноз падения ВВП

Набиуллина улучшила прогноз по падению ВВП России с 3-3,5 процента до 3 процентов

Снижение ВВП России в 2022 году составит около трех процентов, хотя, если динамика в ноябре и декабре окажется лучше ожиданий, экономика может упасть немного меньше. Такой прогноз в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России дала председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Ее ответы на вопросы транслировались на канале ЦБ в YouTube.

Такой уровень несколько лучше, чем предыдущее предположение ЦБ — в октябре падение ожидалось на уровне 3-3,5 процента. Вместе с тем Набиуллина не поддержала оптимизм президента страны Владимира Путина, который накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о спаде примерно на 2,5 процента по итогам года.

Что касается прогноза по ВВП на 2023 год, то Банк России намерен уточнить его в феврале, когда появятся возможности оценить вступившие в силу новые факторы.

Под ними Набиуллина подразумевает в первую очередь нефтяное эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки нефти, введенный странами G7, ЕС, Австралией и Норвегией. В ходе пресс-конференции она признала, что такие меры станут серьезным ударом по российской экономике и в перспективе могут оказать давление на курс рубля.

Также глава ЦБ рассказала, что весной инфляция может временно опуститься до четырех процентов, но этот эффект нельзя преподносить в качестве достижения. Возвращение роста цен на целевой уровень в четыре процента Набиуллина пообещала не раньше 2024 года.

После начала российской спецоперации на Украине международные и российские эксперты ожидали падения ВВП по итогам года в районе десяти процентов. Резкий рост цен на энергоносители в первом полугодии позволил России частично компенсировать действие санкций. Однако в последние месяцы цены на российскую нефть устойчиво падают, а экспорт газа в страны дальнего зарубежья в натуральном выражении продолжает сокращаться.