Набиуллина заявила об устойчивой потере дохода из-за потолка цен на нефть

Набиуллина предупредила об устойчивой потере дохода экспортеров из-за потолка цен на нефть

Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и введение странами G7, ЕС, Австралией и Норвегией потолка цен ухудшают перспективы российского экспорта и увеличивают давление на рубль. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка России заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, вступление в силу санкций совпало с падением мировых цен на углеводороды, что связано с ухудшением перспектив мировой экономики. Глава ЦБ предупредила, что такая ситуация приведет к устойчивым потерям доходов экспортеров.

Дальнейшая эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций дополнительно ухудшают перспективы экспорта и могут ускорить сокращение торгового баланса. Все эти обстоятельства ведут к ослаблению рубля, причем не за счет роста импорта, что стало бы позитивной новостью для бюджета, а за счет сокращения экспорта в денежном выражении.

Потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря. За прошедшие почти две недели Россия не указала, каким образом собирается ответить на недружественный акт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что указ Владимира Путина будет опубликован в ближайшее время.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что не станут исполнять требования западных стран в отношении цен на нефть, а инициаторы потолка пострадают сильнее, чем Москва. К настоящему времени в Вашингтоне отмечают, что довольны первыми результатами ограничений, а газета Financial Times отмечает, что российские экспортеры исполняют требования потолка.