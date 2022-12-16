В Госдуме оценили новые санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от ЕР Морозов назвал новые санкции ЕС разновидностью гибридной войны

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал девятый пакет санкций, который ввел Евросоюз против России 16 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

Морозов оценил новые ограничения Евросоюза в отношении России и подчеркнул, что их неуместно называть «санкциями». Он назвал действия ЕС разновидностью гибридной войны, которая ведется не против конкретного человека, а «против всей страны и всего народа».

Парламентарий добавил, что «война требует адекватных ответов», поэтому он призвал отвечать на нее действиями, который ломают сложившийся «несправедливый миропорядок».

«Отвечать надо не контрсанкциями, не ударом на удар, а действиями, разрушающими нынешний несправедливый миропорядок. Противник должен принять новую реальность: без гарантий безопасности для России безопасный мир невозможен», — заключил он.

16 декабря Евросоюз опубликовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили экономические ограничения, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.

В санкционный список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

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