Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:01, 16 декабря 2022Россия

В Госдуме оценили новые санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от ЕР Морозов назвал новые санкции ЕС разновидностью гибридной войны
СюжетСанкции против России:
Олег Морозов

Олег Морозов. Фото: пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал девятый пакет санкций, который ввел Евросоюз против России 16 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

Морозов оценил новые ограничения Евросоюза в отношении России и подчеркнул, что их неуместно называть «санкциями». Он назвал действия ЕС разновидностью гибридной войны, которая ведется не против конкретного человека, а «против всей страны и всего народа».

Парламентарий добавил, что «война требует адекватных ответов», поэтому он призвал отвечать на нее действиями, который ломают сложившийся «несправедливый миропорядок».

Материалы по теме:
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
2 декабря 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

«Отвечать надо не контрсанкциями, не ударом на удар, а действиями, разрушающими нынешний несправедливый миропорядок. Противник должен принять новую реальность: без гарантий безопасности для России безопасный мир невозможен», — заключил он.

16 декабря Евросоюз опубликовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили экономические ограничения, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.

В санкционный список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС опубликовал новый пакет санкций против России
WADA сделало заявление об отстранении российского спорта от турниров
Политолог назвал новые санкции ЕС против России «очередным провалом» Европы
Евросоюз расширил санкции еще на три российских банка
В российском регионе попросили восстановить нанесенные Киевом разрушения
Служба доставки посылок расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в ЦАР
«Конь без пальто» у метро в Москве развеселил россиян
Байден подписал недельный бюджет США и предотвратил «шатдаун»
В Киеве рассказали об остановке работы метро из-за проблем с электроэнергией
Госдеп допустил новые переговоры с Россией по обмену заключенными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.