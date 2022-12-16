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16:56, 16 декабря 2022Наука и техника

«Роскосмос» заявил о повышении температуры на «Союзе МС-22» до 30 градусов

«Роскосмос» опроверг данные о повышении температуры в «Союзе МС-22» до 50°C

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Температура на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» повысилась до 30 градусов Цельсия. Информация о том, что температура на космическом корабле поднялась до 50 градусов, не соответствует действительности. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«В пятницу специалисты Центра управления полетами совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем пилотируемого корабля "Союз МС-22", в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около плюс 30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что «изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции».

Ранее о повышении температуры на «Союз МС-22» до 50 градусов сообщило РИА Новости.

15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

Возможной причиной утечки исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал попадание в корпус «Союза МС-22» микрометеорита.

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Иван Потапов
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