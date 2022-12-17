Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:03, 17 декабря 2022Наука и техника

В США прокомментировали утечку на российском «Союз МС-22»

SpaceNews: утечка на «Союз МС-22» демонстрирует необходимость перекрестных полетов

Кадр: Роскосмос

Утечка на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» демонстрирует необходимость перекрестных полетов между НАСА и «Роскосмосом». С таким комментарием выступило американское издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что возможность возникновения ситуаций подобного рода может привести к тому, что один из космических кораблей, американский или российский, может прийти в негодность, в связи с чем экипажу НАСА или «Роскосмоса», соответственно, потребуется помощь партнера.

Издание допускает, что в худшем случае инцидент с утечкой приведет к тому, что «Союз МС-22» окажется непригодным для возвращения космонавтов на Землю, в результате чего потребуется досрочный запуск «Союз МС-23». SpaceNews напоминает, что запуск этого корабля с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом запланирован на март 2023 года.

Материалы по теме:
Бремя первых 60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Бремя первых60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
12 апреля 2021
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

Возможной причиной утечки исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал попадание в корпус «Союза МС-22» микрометеорита.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин заслушал доклад о ходе спецоперации на Украине
Европейские страны ограничили температуру в парламентах и органах власти
Wildberries проверят на обоснованность введения штрафов для продавцов
В ДНР назвали число погибших и раненных за сутки из-за обстрелов ВСУ
Стало известно о захвате крымской мечети адептами подконтрольной СБУ секты
Россия заявила о превращении ОБСЕ в «токсичное место»
В Госдуме призвали прекратить торговлю с Западом
Норвежские лыжники высмеяли критику российского тренера
В США прокомментировали утечку на российском «Союз МС-22»
Зеленского раскритиковали за просьбу выступить перед финалом чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.