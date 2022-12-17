В США прокомментировали утечку на российском «Союз МС-22»

SpaceNews: утечка на «Союз МС-22» демонстрирует необходимость перекрестных полетов

Утечка на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» демонстрирует необходимость перекрестных полетов между НАСА и «Роскосмосом». С таким комментарием выступило американское издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что возможность возникновения ситуаций подобного рода может привести к тому, что один из космических кораблей, американский или российский, может прийти в негодность, в связи с чем экипажу НАСА или «Роскосмоса», соответственно, потребуется помощь партнера.

Издание допускает, что в худшем случае инцидент с утечкой приведет к тому, что «Союз МС-22» окажется непригодным для возвращения космонавтов на Землю, в результате чего потребуется досрочный запуск «Союз МС-23». SpaceNews напоминает, что запуск этого корабля с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом запланирован на март 2023 года.

15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

Возможной причиной утечки исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал попадание в корпус «Союза МС-22» микрометеорита.