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15:57, 18 декабря 2022Путешествия

В Tez Tour назвали число рейсов для возвращения застрявших в Египте туристов

Tez Tour: вывоз застрявших в Египте из-за закрытого неба туристов потребует 15 рейсов

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Вывоз туристов, застрявших в Египте из-за закрытого Иорданией неба для авиакомпании iFly, потребует порядка 15 рейсов. Такое число назвала крупная туристическая компания Tez Tour, передает ТАСС.

«Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря. При этом авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря», — заявили в пресс-службе агентству.

Перед этим стало известно, что около 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly, следующего из египетской Хургады в Москву, поселили в отель. Кроме того, около тысячи туристов ранее застряли и в аэропорту Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что туроператор Tez Tour вернет в полном объеме деньги за путевки россиянам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.

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Анжелика Бережная
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