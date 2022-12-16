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12:27, 16 декабря 2022Путешествия

Стала известна судьба сотен застрявших в Египте российских туристов

Генконсульство: около 300 россиян ожидают задержанного рейса iFly в Москву в отеле Хургады

Фото: Yury Kirsanov / Globallookpress.com

Около 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly, следующего из египетской Хургады в Москву, поселили в отель. О судьбе сотен застрявших в Египте россиян РИА Новости рассказали в генконсульстве России в популярном курортном городе.

Так, третий секретарь генконсульства Никита Шилин напомнил, что самолет из Хургады в Москву должен был вылететь еще в четверг, 15 декабря, в 14:30. «Вылет перенесен на сегодня [16 декабря], по имеющимся данным на 22:00, — пояснил дипломат. — Туристы ожидают вылета в гостинице, за счет оператора Tez Tour им предоставлено проживание и питание».

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Более того, стало известно, что от российских путешественников пока не поступало каких-либо обращений в генконсульство.

Тем временем в пресс-службе iFly агентству сообщили, что свыше 600 россиян, ожидающих рейсов авиакомпании из Москвы в Египет, расселены в столичные гостиницы. Остальная часть туристов предпочла ожидать информацию по вылету дома.

Ранее в декабре ряд летающих в Египет российских авиакомпаний, среди которых NordWind, «Икар» и iFly, обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор лайнерам с двойной регистрацией.

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Фариза Бацазова
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