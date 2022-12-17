Крупный туроператор вернет россиянам деньги за сорванный отдых в Египте

Tez Tour вернет деньги за туры россиянам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря

Крупная туристическая компания Tez Tour вернет в полном объеме деньги за путевки россиянам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря. О гарантированной выплате клиентам за сорванный отдых сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авиаперевозчик iFly не может выполнить назначенные с 15 по 19 декабря рейсы в связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута.

«Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года, — сообщили в пресс-службе компании. — Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме».

В Tez Tour добавили, что те, кто не может сейчас покинуть Египет, в ближайшее время получат уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов. Ожидающие вывозных рейсов с курортов страны сгруппированы в нескольких пятизвездочных отелях с питанием.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик iFly отменил все рейсы в Египет до 19 декабря. Возобновление полетов по маршруту ожидается с 20 декабря. В настоящее время компания ищет варианты по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха.