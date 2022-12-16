Выполнявшая рейсы в Египет российская авиакомпания отменила полеты

Российская авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря

Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика.

Сейчас авиакомпания находится в поиске вариантов по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Отмечается, что отмена рейсов связана с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута.

Сейчас авиакомпания ищет варианты вывоза пассажиров, которые остаются в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Кроме того, перевозчик прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта, чтобы продолжить полетную программу в Египет с 20 декабря.

Ряд летающих в Египет российских авиакомпаний, среди которых NordWind, «Икар» и iFly, обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор лайнерам с двойной регистрацией.