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21:48, 16 декабря 2022Путешествия

Выполнявшая рейсы в Египет российская авиакомпания отменила полеты

Российская авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря

Фото: Pixabay

Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика.

Сейчас авиакомпания находится в поиске вариантов по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Отмечается, что отмена рейсов связана с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута.

Сейчас авиакомпания ищет варианты вывоза пассажиров, которые остаются в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Кроме того, перевозчик прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта, чтобы продолжить полетную программу в Египет с 20 декабря.

Ряд летающих в Египет российских авиакомпаний, среди которых NordWind, «Икар» и iFly, обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор лайнерам с двойной регистрацией.

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Марина Совина
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