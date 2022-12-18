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05:45, 18 декабря 2022Спорт

Названа причина смерти 18-летнего российского хоккеиста канадского клуба

CTVNews: 18-летний российский хоккеист канадского клуба Казбеков погиб, упав с высоты

Фото: страница London Knights в Twitter

18-летний российский игрок клуба Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков погиб, выпав с высоты. Об этом сообщает канадский телеканал CTVNews.

Криминальный отдел лондонской полиции начал расследование смерти спортсмена.

О смерти Казбекова сообщалось в ночь на воскресенье, 17 декабря.

Уроженец Москвы, в сезоне-2022/2023 Казбеков принял участие в 12 матчах и отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за юношеские команды подмосковного «Витязя». В связи с кончиной игрока матч «Лондон Найтс» против «Флинт Файрбердс» был перенесен.

Марина Совина
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