Названа причина смерти 18-летнего российского хоккеиста канадского клуба

CTVNews: 18-летний российский хоккеист канадского клуба Казбеков погиб, упав с высоты

18-летний российский игрок клуба Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков погиб, выпав с высоты. Об этом сообщает канадский телеканал CTVNews.

Криминальный отдел лондонской полиции начал расследование смерти спортсмена.

О смерти Казбекова сообщалось в ночь на воскресенье, 17 декабря.

Уроженец Москвы, в сезоне-2022/2023 Казбеков принял участие в 12 матчах и отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за юношеские команды подмосковного «Витязя». В связи с кончиной игрока матч «Лондон Найтс» против «Флинт Файрбердс» был перенесен.