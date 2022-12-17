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22:29, 17 декабря 2022Спорт

Российский хоккеист канадского клуба умер в 18 лет

Российский хоккеист канадского клуба «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в 18 лет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский игрок клуба Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Мыслями мы обращаемся к его семье, друзьям и одноклубникам», — сказано в заявлении пресс-службы клуба. Причины смерти спортсмена не уточняются. В связи с кончиной игрока матч против «Флинт Файрбердс», который должен был пройти 17 декабря, откладывается.

В сезоне-2022/2023 Казбеков принял участие в 12 матчах и отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за юношеские команды подмосковного «Витязя».

5 сентября стало известно, что канадский нападающий «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча. 20-летний спортсмен упал в раздевалке в перерыве матча предсезонного турнира молодежных команд «Сентенниалс» и «Бостон Джуниор Брюинс». На место случившегося прибыла скорая помощь, однако спасти хоккеиста не удалось.

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Андрей Стрельцов
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