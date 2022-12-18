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22:24, 18 декабря 2022Спорт

Макрон поддержал Мбаппе после проигрыша сборной Франции в финале ЧМ-2022

Макрон вышел на поле после проигрыша сборной Франции, чтобы поддержать Килиана Мбаппе

Фото: Lee Smith / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле после финала чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать проигравшую французскую сборную. Об этом сообщает The New York Times.

Как следует из трансляции телеканала, после матча французский лидер подошел к сидевшему на поле нападающему Килиану Мбаппе. Они обнялись, после чего спортсмен покинул поле.

Ранее Мбаппе был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2022 года. Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира.

Победителем чемпионата мира 2022 года стала команда Аргентины, обыгравшая в серии пенальти сборную Франции. В прошлый раз аргентинцы выигрывали мундиаль в 1986 году. Французские футболисты завоевали титул чемпионов на турнире в 2018 году.

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Марина Совина
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