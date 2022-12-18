Британский теннисист захотел видеть россиян на Уимблдоне
Британский теннисист Кэмерон Норри заявил, что хотел бы видеть россиян на Уимблдонском турнире. Его слова передает The National News.
«Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. В этом году этим ребятам пришлось нелегко, особенно Даниилу [Медведеву] и Андрею [Рублеву], у которых был реальный шанс выиграть Уимблдон», — заявил он. Норри отметил, что эти спортсмены сильно жертвуют ради карьеры.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) наказала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) за отстранение от Уимблдона-2022 российских и белорусских спортсменов. Организаторов турнира оштрафовали на миллион долларов. Кроме того, LTA могут исключить из ATP, если в следующем году российским и белорусским теннисистам вновь запретят выступать на турнире.
Весной теннисистам из России запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.