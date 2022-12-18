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12:46, 18 декабря 2022Спорт

Британский теннисист захотел видеть россиян на Уимблдоне

Британский теннисист Норри заявил, что россиянам нелегко из-за отстранения от Уимблдона

Фото: Peter van den Berg / Reuters

Британский теннисист Кэмерон Норри заявил, что хотел бы видеть россиян на Уимблдонском турнире. Его слова передает The National News.

«Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. В этом году этим ребятам пришлось нелегко, особенно Даниилу [Медведеву] и Андрею [Рублеву], у которых был реальный шанс выиграть Уимблдон», — заявил он. Норри отметил, что эти спортсмены сильно жертвуют ради карьеры.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) наказала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) за отстранение от Уимблдона-2022 российских и белорусских спортсменов. Организаторов турнира оштрафовали на миллион долларов. Кроме того, LTA могут исключить из ATP, если в следующем году российским и белорусским теннисистам вновь запретят выступать на турнире.

Весной теннисистам из России запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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