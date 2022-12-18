Макрон высказался о смене тренера сборной Франции

Президент Франции Макрон выступил против смены тренера сборной страны Дидье Дешама

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил сборную страны за игру на чемпионате мира по футболу в Катаре и выступил против смены ее тренера Дидье Дешама. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если вы спрашиваете мое мнение о Дидье Дешаме, то я считаю, что он должен продолжить свою работу на посту главного тренера сборной», — добавил глава государства.

Макрон назвал поединок сборных Франции и Аргентины «одним из самых великих финалов в истории чемпионата мира по футболу». Политик также отметил, что «испытывает грусть и разочарование, как после всякого поражения».

Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

По результатам первого тайма сборная Франции установила антирекорд финальных встреч чемпионатов мира. За всю первую половину игры французы не совершили ни одного удара по воротам Аргентины. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале.