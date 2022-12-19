В «Арисе» рассказали о травме Кокорина

Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что Кокорин пропускал игры из-за микротравмы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, почему российский нападающий Александр Кокорин пропустил последние четыре игры кипрского клуба. Слова тренера приводит «РБ Спорт».

«У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь», — заявил Шпилевский.

Тренер отметил, что Кокорин уже вернулся в общую группу и провел две тренировки. Шпилевский выразил надежду на то, что футболист сможет принять участие в матче чемпионата Кипра против АПОЭЛа, который пройдет 22 декабря.

В октябре и ноябре Кокорина признавали лучшим игроком клуба. Всего в текущем сезоне 31-летний россиянин провел за команду десять матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок действия соглашения не раскрывается. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.