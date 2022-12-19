Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
1:1
3-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
0:0
1-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:53, 19 декабря 2022Спорт

Месси побил еще один рекорд Роналду

Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

Фото: Carl Recine / Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси установил еще один рекорд по итогам чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022). Об этом сообщает Tuttosport.

Пост Месси в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о победе Аргентины на чемпионате мира побил рекорд по лайкам среди спортсменов. На данный момент галерея из десяти фотографий понравилась более чем 45 миллионам пользователей.

Таким образом, Месси побил рекорд Криштиану Роналду. 19 ноября португалец опубликовал фотографию с аргентинцем в рамках рекламной кампании Louis Vuitton. Под постом Роналду поставлено 41,9 миллиона лайков.

Рекорд социальной сети принадлежит фотографии яйца, опубликованной с подписью «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в Instagram». Изображение оценили более 56 миллионов пользователей.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним голом в дополнительное время и успешным ударом в серии пенальти.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал потолок цен на газ
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
Жительницы Буэнос-Айреса описали ситуацию в Аргентине после победы страны на ЧМ
Кадыров показал видео с уничтожением танка ВСУ
Зендея раскрыла подробности нового сезона «Эйфории»
Художник из бедной семьи не мог купить краски и начал писать картины кровью
Месси побил еще один рекорд Роналду
Макрон пожаловался французским военным на поведение русских
Пацифисту отказались отменять приговор за сожжение чучела в форме ВС России
В России рассказали о характеристиках комплекса «Ирония»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.