Месси побил еще один рекорд Роналду

Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

Аргентинский футболист Лионель Месси установил еще один рекорд по итогам чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022). Об этом сообщает Tuttosport.

Пост Месси в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о победе Аргентины на чемпионате мира побил рекорд по лайкам среди спортсменов. На данный момент галерея из десяти фотографий понравилась более чем 45 миллионам пользователей.

Таким образом, Месси побил рекорд Криштиану Роналду. 19 ноября португалец опубликовал фотографию с аргентинцем в рамках рекламной кампании Louis Vuitton. Под постом Роналду поставлено 41,9 миллиона лайков.

Рекорд социальной сети принадлежит фотографии яйца, опубликованной с подписью «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в Instagram». Изображение оценили более 56 миллионов пользователей.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним голом в дополнительное время и успешным ударом в серии пенальти.