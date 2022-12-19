Американского конкурента российского «Энергомаша» продали

L3Harris Technologies купила Aerojet Rocketdyne за 4,7 миллиарда долларов

Компания L3Harris Technologies купила Aerojet Rocketdyne, одного из ведущих в США и мире производителей жидкостных ракетных двигателей, конкурента российского Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш». Об этом сообщает SpaceNews.

Покупка разработчика и производителя двигателей RS-25, используемых в качестве основных на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS), компании L3Harris Technologies обойдется в 4,7 миллиарда долларов. Соответствующее решение, принятое 18 декабря, должно быть утверждено американскими регуляторами. Издание уверяет, что оно получит необходимую поддержку.

SpaceNews напоминает, что ранее корпорация Lockheed Martin пыталась купить L3Harris Technologies за 4,4 миллиарда долларов, однако эта попытка была заблокирована Федеральной торговой комиссией США, которая увидела в ней признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В мае 2017 года SpaceNews сообщило, что американская Aerojet Rocketdyne намеревалась к 2019 году начать массовое производство двигателей AR1, которые должны были заменить российские РД-180, устанавливаемые на первую ступень ракеты Atlas V.

Впоследствии стало известно, что США откажутся от Atlas V в пользу ракеты Vulcan.