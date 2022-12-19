Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об изменениях сроков службы в армии

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об изменениях сроков срочной службы в армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы готовящихся изменениях сроков срочной службы в армии. Об этом сообщает ТАСС.

«[Это к] Сергею Кужугетовичу [Шойгу]. Военкомы — это его опция, это не ко мне», — заявил представитель Кремля.

Ранее военный комиссар Дмитровского городского округа Подмосковья подполковник Михаил Фотин сообщил о том, что в 2023 году в России якобы планируют увеличить срок срочной службы в армии. Позже видеозапись с его словами была удалена. Военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов опроверг данное заявление. Он напомнил, что, согласно федеральному закону, срок службы призывников составляет 12 месяцев, и на данный момент Минобороны не предлагает каких-либо изменений.

Кроме того, 3 ноября Песков напомнил, что решающий голос по вопросу срока службы в армии принадлежит российскому оборонному ведомству. «В администрации [президента] никаких разговоров на этот счет не ведется», — заявил он.

В октябре с предложением задуматься об увеличении срока срочной службы в армии выступил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, это поможет готовить для Вооруженных сил России более профессиональных бойцов. При двухлетней службе армия увеличится в два раза, подчеркнул сенатор.

В ноябре к увеличению срока срочной службы до двух лет также призвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, это благотворно скажется на качестве подготовки солдат. Парламентарий добавил, что данная инициатива может быть вынесена на рассмотрение в Госдуму.

