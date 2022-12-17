Военком Подмосковья прокомментировал данные об изменении сроков срочной службы

Военком Подмосковья опроверг информацию об увеличении срока срочной службы до двух лет

Минобороны России на данный момент не предлагает каких-либо изменений в законодательстве, касающихся сроков военной службы по призыву. С таким опровержением выступил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Он напомнил, что, согласно статье 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», срок службы призывников как и прежде составляет 12 месяцев.

Ранее информацию о том, что сроки срочной службы якобы планируется увеличить в 2023 году, распространил военный комиссар Дмитровского городского округа Подмосковья подполковник Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров». В настоящее время его комментарий удален с платформы.